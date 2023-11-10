Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων για την κοπή των δέντρων στην πλατεία Εξάρχειων, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, παρά τις διευκρινίσεις του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικό Μετρό ΑΕ για μεταφύτευση των δέντρων.

Και σήμερα, κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο εργοτάξιο της πλατείας από νωρίς το πρωί και προσπάθησαν να εμποδίσουν μηχανήματα του υπουργείο Υποδομών να κόψουν δέντρα, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ.

Η αστυνομία προχώρησε σε 4 προσαγωγές (2 άντρες 2 γυναίκες).

Πηγή: skai.gr

