Ένας 15χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης απόπειρας ληστείας που τελέστηκε τον περασμένο Μάρτιο σε κατάστημα ψιλικών, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κρατώντας μαχαίρι, ο ανήλικος άρπαξε το συρτάρι της ταμειακής μηχανής που περιείχε 40 ευρώ.

Δεν πρόλαβε όμως να διαφύγει με τη «λεία» του, καθώς επενέβη ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης με αποτέλεσμα ο 15χρονος να τα «χάσει» και να πετάξει τα χρήματα, πριν εξαφανιστεί.

Από την προανάκριση που ακολούθησε ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ανήλικου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

