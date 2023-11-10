Η άγρια δολοφονία του γνωστού καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη τον Οκτώβριο του 2017 στα Πιλαλήματα Σητείας αναμένεται να αναβιώσει σήμερα καθώς η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

Στο εδώλιο θα καθίσει εκ νέου η 42χρονη χήρα του γιατρού και ο 41χρονος Βούλγαρος αστυνομικός, πρώην εραστής της που εκτέλεσε τον γνωστό γιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο είχαν καταδικαστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε ποινές ισόβιας κάθειρξης, ο μεν 42χρονος αστυνομικός για ανθρωποκτονία και η δε σύζυγος του γιατρού για ηθική αυτουργία χωρίς ελαφρυντικά.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν 9 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2017 όταν ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σητεία προς τον Μακρύ Γυαλό με σκοπό να μεταβεί στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή ώστε να εξετάσει τους ασθενείς του.

Όταν ο γνωστός καρδιολόγος έφτασε στη θέση Πιλαλήματα του Κουτσουρά ο 37χρονος τότε (αστυνομικός στο επάγγελμα) τον περίμενε και άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του αυτοκινήτου.

Ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης βγήκε από το ΙΧ φωνάζοντας βοήθεια με τον δράστη να τον πυροβολεί τέσσερις – τουλάχιστον – φορές.

Η μία σφαίρα βρήκε τον γιατρό στο κεφάλι ενώ οι υπόλοιπες τρεις στην πλάτη.

