Για τις αποκλίσεις των τιμών στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι της Σαρακοστής» από σουπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ μίλησε στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, απαντώντας σε καταγγελίες πολιτών στον σταθμό.

«Οι αποκλίσεις οφείλονται είτε σε πραγματικά δεδομένα – όπως τα κόστη λειτουργίας των αλυσίδων σουπερ μάρκετ – ή λόγω διαφορετικής εμπορικής πολιτικής κάθε αλυσίδας» δήλωσε ο κος Σκρέκας.

Σε γενικές γραμμές πάντως φέτος το καλάθι της Σαρακοστής είναι «μεσοσταθμικά ίδιο η φθηνότερο με πέρσι» τόνισε ο υπουργός ανάπτυξης.

Επιπλέον, είναι σε λειτουργία πλατφόρμα του υπουργείου όπου οι καταναλωτές μπορούν να δουν και να συγκρίνουν τις τιμές για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν από τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς τους, ώστε να φτιάξουν το δικό τους «Καλάθι».

Ο Κώστας Σκρέκας ξεκαθάρισε και ποια είναι φέτος η τιμή της λαγάνας, ώστε οι πολίτες να ξέρουν πότε γίνεται αισχροκέρδεια.

Όπως είπε ο υπουργός, η τιμή της μεγάλης λαγάνας (750 γρ) κυμαίνεται από 2, 80 - 3,50 ευρώ και για την μικρή από 1,80 – 2 ευρώ.

Το «καλάθι της Σαρακοστής» θα ισχύει μέχρι και τις 4 Μαΐου, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο.

