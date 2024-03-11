Από την Τετάρτη 13 Μαρτίου έως και το Σάββατο 4 Μαΐου τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι της Σαρακοστής», το οποίο αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ.

Στο «Καλάθι της Σαρακοστής» προστίθενται τρεις νέες κατηγορίες τροφίμων:

• Χαλβάς

• Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές - μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες κ.α.)

• Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη)

Για τις κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», οι υπόχρεες επιχειρήσεις αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης τον σχετικό κατάλογο των προϊόντων και ειδικότερα ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που εντάσσεται στο «καλάθι».

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οπου προβλέπεται, οι υπόχρεοι πρέπει να εντάσσουν στον κατάλογο που αποστέλλουν στο υπουργείο τουλάχιστον ένα προϊόν επώνυμης ετικέτας. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα επώνυμης ετικέτας στην αντίστοιχη κατηγορία.

Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» είναι:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/ συσκευασμένο)

Φρυγανιές

Μακαρόνια Νο 6

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδας χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδας χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

Μαργαρίνες

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς

Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Ελληνικός καφές

Στιγμιαίος καφές

Γαλλικός καφές

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Σερβιέτες ή ταμπόν

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντηλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες

