Ξεκινάει από σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου και μέχρι τις 4 Μαϊου, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο, το Καλάθι της Σαρακοστής.



Πέρα από τα είδη που ήδη περιλαμβάνει το Καλάθι του Νοικοκυριού τα οποία είναι νηστίσιμα, όπως για παράδειγμα όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, προστίθενται ο χαλβάς, τα κατεψυγμένα θαλασσινά και οι νηστίσιμες σαλάτες, επισήμανε χθες, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Για τα κατεψυγμένα θαλασσινά, υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα δίνονται δύο κατηγορίες από κάθε σουπερμάρκετ για τη Σαρακοστή, τουλάχιστον δύο είδη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα κατεψυγμένα θαλασσινά βρίσκονται περίπου 4% φθηνότερα από ό,τι ήταν την ίδια εποχή. Ελπίζουμε ότι με το Καλάθι της Σαρακοστής θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση και αυτό μένει να το δούμε και στα στατιστικά στοιχεία τους επόμενους μήνες».

Γενικά για την εφαρμογή των μέτρων για την πάταξη της ακρίβειας ο γενικός γραμματέας ανέφερε πως «σε ό,τι αφορά στα καθαριστικά προϊόντα και στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και στις βρεφικές πάνες έχουμε μείωση μεταξύ 15 και 20%. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, και επιβεβαιώνεται και απ' την ηλεκτρονική παρακολούθηση ότι πράγματι τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί είναι ειλικρινή. Έλεγχοι γίνονται διαρκώς, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και έχουν συμμορφωθεί με το νόμο».

Ακόμη, πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που έχουμε απαγορεύσει τις προωθητικές ενέργειες όταν έχει προηγηθεί αύξηση τιμής, έχει παρατηρηθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις προωθητικές ενέργειες ως μέσο επικοινωνίας με τον καταναλωτή, έχουν σταματήσει να αυξάνουν τις τιμές τους και μάλιστα ορισμένες, πολλές θα έλεγα, έχουν ανακαλέσει και νέους αυξημένους τιμοκαταλόγους τιμών από την αρχή του χρόνου ή και πριν από αυτή, δηλαδή περίπου τον Δεκέμβρη. 'Αρα αυτές οι τιμές δεν εμφανίστηκαν ποτέ».

Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» είναι:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/ συσκευασμένο)

Φρυγανιές

Μακαρόνια Νο 6

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδας χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδας χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

Μαργαρίνες

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς

Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Ελληνικός καφές

Στιγμιαίος καφές

Γαλλικός καφές

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Σερβιέτες ή ταμπόν

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντιλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες

Επίσης, από 13 Μαρτίου 2024 έως και 4 Μαΐου 2024 στο «Καλάθι της Σαρακοστής» υπάρχουν επίσης:

Χαλβάς

Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές - λ.χ. μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες κ.ο.κ.)

Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη)

Πηγή: skai.gr

