Πέντε σχολικά λεωφορεία, τρία ΙΧ και τρεις μοτοσυκλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς από την εμπρηστική επίθεση αγνώστων τα ξημερώματα στου Ζωγράφου. Επίσης, ακόμα έξι οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 και 10 το πρωί άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά σε σχολικά λεωφορεία, ΙΧ αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που ήταν σταθμευμένα στην οδό Ταξίλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έριξαν πιθανότατα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό, πιθανότατα βενζίνη με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Οι φλόγες έφτασαν ακόμα και τα 12 μέτρα ενώ ακούγονταν συνεχώς εκρήξεις.

Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια. Οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό το οποίο και μελετούν λεπτομερώς.

Πηγή: skai.gr

