Νερό με... πετρέλαιο τρέχει από τις βρύσες στη Ζάκυνθο.

Ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος μίλησε το πρωί της Δευτέρας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ' σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει από χθες Κυριακή στο νησί

Όπως εξήγησε ο ίδιος «Αυτό το θέμα προκλήθηκε από ένα ατύχημα που είχαμε στο δρόμο και το πετρέλαιο πήρε το δρόμο του νερού της βροχής, τα φρεάτια ήταν σπασμένα και από κάτω βρισκόταν σπασμένος αγωγός της ΔΕΥΑΖ, όλο το βράδυ έβρεχε, οπότε αν είχαμε 30 λίτρα έγιναν 2.000 και γέμισαν πετρέλαιο όλα τα σπίτια»

Σχετικά με την κατάσταση στις οικίες των κατοίκων είπε: Στο κέντρο της Ζακύνθου ζουν από 3.000 έως 5.000 κάτοικοι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μπάνιο. Σε κάθε σπίτι έχουμε μικρές δεξαμενές, οι οποίες αποθηκεύουν το νερό και το χρησιμοποιούμε, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα καθώς το πλαστικό τραβάει τη μυρωδιά του πετρελαίου».

«Χθες, Κυριακή ενημερώσαμε την Πολιτική Προστασία για να κηρηχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», τόνισε

Σχετικά με τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δήλωσε: «Όλα τα σχολεία τα έχουμε ελέγξει, αδειάσαμε όλους τους κεντρικούς αγωγούς, τους πλύναμε αλλά υπάρχει θέμα από τα ρολόγια μέχρι τις δεξαμενές των σπιτιών».

Πηγή: skai.gr

