«Δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις για τις οικοσκευές», κατήγγειλαν στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, τηλεθεάτριες από την περιοχή της Θεσσαλίας, οι οποίες υπέστησαν ζημιές στα σπίτια τους από την κακοκαιρία Daniel που έπληξε την περιοχή τους προηγούμενους μήνες.

Σε άλλη περίπτωση, τηλεθαάτρια κατήγγειλε ότι εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητό της στο γκαράζ της πολυκατοικίας, στην οποία διαμένει, εξαιτίας έργων της ΔΕΗ, που ξεκίνησαν ακριβώς έξω από την πιλοτή της πολυκατοικίας για τα οποία δεν έλαβε καμία ενημέρωση.

Επιπλέον, ένας ακόμη τηλεθεατής κατήγγειλε ότι δεκάδες τουριστικά λεωφορεία παρκάρουν παράνομα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

