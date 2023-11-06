Σύλληψη ανήλικου στην Κηφισιά που είχε στην κατοχή του μαχαίρι

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένα νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων καταγράφηκε βραδινές ώρες στη Κηφισιά.

Ομάδα Ζ που πραγματοποιούσε περιπολία, αντιλήφθηκε έναν νεαρό ο οποίος κινούνταν ύποπτα έξω απο τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Αμέσως προχώρησαν στον έλεγχο του ύποπτου νεαρού ο οποίος ήταν 17 ετών.

Στην τσέπη της ζακέτας του βρήκαν ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 20 cm.

Ο νεαρός προσήχθη στο Τ.Α. Κηφισιάς όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

