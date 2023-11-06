Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αμμουδάρας, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, για κτίριο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες αλλοδαποί.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. (μεταξύ αυτών ΟΠΚΕ, διμοιρία ΜΑΤ, Α.Τ. Μαλεβιζίου) ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο κτίριο, όπου εντόπισαν περίπου 40 αλλοδαπούς. Το κτίριο εκκενώθηκε και οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

