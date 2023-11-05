Αρκετές γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τις ορμονολογικές - αιματολογικές εξετάσεις εξαιτίας του "κόφτη" που έχει επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, τηλεθεάτρια της εκπομπής.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, λόγω του "κόφτη" που έχει επιβάλλει ο ΕΟΠΠΥ για να μειώσει τις δαπάνες και τα φαινόμενα υπερσυνταγογράφησης, δεν εξαιρέθηκαν οι ορμονολογικές -αιματολογικές εξετάσεις για την εξωσωματική γονιμοποίηση, με αποτέλεσμα αρκετές γυναίκες να πληρώνουν τη δαπάνη για τις εξετάσεις εξ' ολοκλήρου από την τσέπη τους.

Μία ακόμη τηλεθεάτρια κατήγγειλε ότι στην περιοχή Προμπονά, στα Άνω Πατήσια, επικρατούν τριτοκοσμικές συνθήκες καθώς οι εγκαταστάσεις στις οποίες φιλοξενούνταν η δισκογραφική εταιρεία «Κολούμπια» έχει μετατραπεί σε χωματερή και πως εκεί κατοικούν πολίτες σε άθλιες συνθήκες υγειινής, καλώντας τον Δήμο να επέμβει.

Επίσης, τηλεθεατής επισήμανε ότι στην οδό Γούναρη στην Άνω Γλυφάδα υπάρχει μετασχηματιστής της ΔΕΗ που βγάζει σπίθες και ο οποίος πιθανότατα έχει υποστεί βραχυκύκλωμα, καταγγέλοντας ότι είναι επικίνδυνο για τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με επικοινωνία που είχε ο ΣΚΑΪ με τη ΔΕΗ, το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.

