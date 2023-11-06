Διελεύσεις σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από μεγάλες πόλεις και ακριτικά νησιά θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 09:00, θα πραγματοποιήσουν διέλευση πάνω από την Άρτα, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Πάτρα, την Μεθώνη, την Καλαμάτα, το Ταίναρο, τα Κύθηρα, τη Μονεμβασιά, την Ύδρα, το Ναύπλιο, την Τρίπολη, την Άμφισσα και τη Λαμία.

Ακολούθως, περίπου στις 12:00, θα πραγματοποιήσουν διέλευση πάνω από τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά, τη Βέροια, τη Νάουσα, την Έδεσσα, τη Φλώρινα, τη Καστοριά, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Ερεικούσσα, τους Οθωνούς, τους Παξούς, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

Επίσης, περίπου στις 12:00, θα πραγματοποιήσουν διέλευση πάνω από Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Μυτιλήνη, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Σκύρο και Βόλο.

Την ίδια ώρα, στις 12:00, θα πραγματοποιήσουν διέλευση πάνω από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο, τη Ρόδο, τη Σύμη, την Τήλο, την Κω, την Κάλυμνο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Σαντορίνη και τα Χανιά.

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί διέλευση μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Αττική από τις 11:00 μέχρι τις 12:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

