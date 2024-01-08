Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Ζεφύρι στις 7.50 το πρωί καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 51χρονος ρομά περιέλουσε τη 45χρονη γυναίκα του, με εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στον Ερυθρό Σταυρό με εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

Μπροστά στο περιστατικό ήταν και ο 20χρονος γιος του ζευγαριού μαζί με τα ανήλικα παιδιά του, ο οποίος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθεια του να βοηθήσει τη μητέρα του.

Πηγή: skai.gr

