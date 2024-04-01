Διάσωση 74 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Στον εντοπισμό και διάσωση 74 μεταναστών που επέβαιναν σε σκάφος που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση προχώρησε τη νύχτα περιπολικό πλωτό του λιμενικού σώματος, 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου στην Κρήτη.
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια νωρίς το πρωί στην Παλαιοχώρα Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για 52 Αιγύπτιους, 11 Πακιστανούς, 4 υπηκόους Μπαγκλαντές, 4 Σύριους, 2 υπηκόους Σουδάν και έναν υπήκοο Υεμένης.
Μεταξύ των 74 μεταναστών είναι μια γυναίκα, ενώ οι ανήλικοι – μεταξύ 12 και 18 ετών – ξεπερνούν τους 20.
Ακολουθεί η μεταφορά τους στις παιδικές κατασκηνώσεις Καλαθά στα Χανιά.
- Ανησυχία στα ηγετικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για τις πρόωρες δασικές πυρκαγιές
- Ηράκλειο: Βρέθηκαν αρχαία στην πλατεία Ελευθερίας, πιθανότατα της μινωϊκής περιόδου - Σταματούν τα έργα ανάπλασης
- Κρήτη: Αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα 37χρονη μητέρα και την 3χρονη κορούλα της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.