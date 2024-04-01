Διάσωση 74 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Στον εντοπισμό και διάσωση 74 μεταναστών που επέβαιναν σε σκάφος που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση προχώρησε τη νύχτα περιπολικό πλωτό του λιμενικού σώματος, 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου στην Κρήτη.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια νωρίς το πρωί στην Παλαιοχώρα Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για 52 Αιγύπτιους, 11 Πακιστανούς, 4 υπηκόους Μπαγκλαντές, 4 Σύριους, 2 υπηκόους Σουδάν και έναν υπήκοο Υεμένης.

Μεταξύ των 74 μεταναστών είναι μια γυναίκα, ενώ οι ανήλικοι – μεταξύ 12 και 18 ετών – ξεπερνούν τους 20.

Ακολουθεί η μεταφορά τους στις παιδικές κατασκηνώσεις Καλαθά στα Χανιά.

Πηγή: skai.gr

