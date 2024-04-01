Λογαριασμός
Διάσωση 74 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Παλαιοχώρα Χανίων

limeniko

Στον εντοπισμό και διάσωση 74 μεταναστών που επέβαιναν σε σκάφος που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση προχώρησε τη νύχτα περιπολικό πλωτό του λιμενικού σώματος, 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου στην Κρήτη. 

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια νωρίς το πρωί στην Παλαιοχώρα Χανίων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για 52 Αιγύπτιους, 11 Πακιστανούς, 4 υπηκόους Μπαγκλαντές, 4 Σύριους, 2 υπηκόους Σουδάν και έναν υπήκοο Υεμένης.

Μεταξύ των 74 μεταναστών είναι μια γυναίκα, ενώ οι ανήλικοι – μεταξύ 12 και 18 ετών – ξεπερνούν τους 20.

Ακολουθεί η μεταφορά τους στις παιδικές κατασκηνώσεις Καλαθά στα Χανιά.

