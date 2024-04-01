Με τη μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό να αναμένει την έξοδο της από τη φυλακή άμεσα, μετά την αθώωσή της για τα κακουργήματα που την βάραιναν, η δίκη για τη φρικιαστική υπόθεση σε βάρος του ανήλικου παιδιού συνεχίζεται με την κρίσιμη απόφαση του ΜΟΔ για τα ελαφρυντικά.

Η 37χρονη μητέρα, μετά από σχεδόν 18 μήνες προσωρινής κράτησης αναμένει να βρεθεί τις επόμενες ώρες στο σπίτι της, κοντά στα παιδιά της τα οποία τη στήριξαν από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζοντας την αθωότητα της.

Τα δύο ενήλικα παιδιά της, που στις 17 Οκτωβρίου του 2022 έκλαιγαν τρέχοντας πίσω από το περιπολικό που οδηγούσε τη μάνα τους από το ανακριτικό γραφείο στις φυλακές, ήταν μαζί της και την Παρασκευή κλαίγοντας από χαρά όταν το δικαστήριο αθώωσε την γυναίκα από δύο βαριές κατηγορίες.

Η μητέρα της 12χρονης κρίθηκε με πλειοψηφία 4 προς 3 αθώα για τη μαστροπεία και ομόφωνα για την πορνογραφία ανηλίκου (μέσω πληροφορικών συστημάτων). Η μειοψηφία, αποτελούμενη από τους τρεις τακτικούς δικαστές, ψήφισε υπέρ της ενοχής της μητέρας για την μαστροπεία, προσχωρώντας στην εισαγγελική άποψη. Η κατά πλειοψηφία απόφαση μπορεί να προσβληθεί με εισαγγελική έφεση.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη 37χρονη για το πλημμέλημα της εκβίασης σε βάρος του Μίχου και είναι πιθανό να της επιβληθεί μια ποινή που ουσιαστικά έχει ήδη με την προσωρινή κράτηση.

Η κρίσιμη απόφαση για τα ελαφρυντικά και τα επαπειλούμενα ισόβια για τον βασικό κατηγορούμενο

Το ΜΟΔ σήμερα θα αποφασίσει για το αν και σε ποιους από τους 19 κατηγορούμενους, που κρίθηκαν ένοχοι για κακουργηματικές πράξεις, θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Μία απόφαση που θα προσδιορίσει το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν, η οποία ειδικά για τον βασικό κατηγορούμενο Ηλία Μίχο είναι κρίσιμη ως προς το αν θα ακούσει ή όχι τον πρόεδρο να του ανακοινώνει την καταδίκη του σε ισόβια.

Η σημερινή διαδικασία θα ξεκινήσει με την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας για τα ελαφρυντικά. Η εισαγγελική λειτουργός θα τοποθετηθεί ως προς σε ποιους κατά την κρίση της, μπορούν να αναγνωριστούν ελαφρυντικές περιστάσεις.

Οι δικαστές καλούνται να σταθμίσουν αντικειμενικά δεδομένα για κάθε κατηγορούμενο, στοιχεία που εισφέρθηκαν κατά την πολυήμερη διαδικασία και στοιχεία των πράξεων και της προσωπικότητας ενός εκάστου ώστε να αποφανθούν για το θέμα που θα έχει άμεση επίπτωση στις ποινές που θα επιβληθούν. Η αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών θα επιδράσει και στο αμέσως επόμενο ζήτημα που θα απασχολήσει το δικαστήριο και αφορά το ζήτημα της κράτησης ή μη κατηγορουμένων μέχρι το εφετείο.

Για τον Ηλία Μίχο μετά την απόφαση 4 ενόρκων και ενός Τακτικού δικαστή που αποδέχθηκαν πλήρως την κατηγορία του βιασμού της ανήλικης, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο των ισοβίων, όπως ορίζεται στο νόμο του 2021 που εφαρμόζεται για την υπόθεση.

Παράλληλα είναι αντιμέτωπος και με πολυετείς καθείρξεις, με ποινές 10 έως 15 ετών για κάθε πράξη, καθώς το ΜΟΔ τον κήρυξε ένοχο και για τα κακουργήματα που αφορούν :

Κατάχρηση ανηλίκου με πλειοψηφία 5-2 ( 4 ένορκοι και 1 τακτικός δικαστής)

Μαστροπεία όπως εισάγεται με την ψήφο 4 ενόρκων και τους 3 τακτικούς δικαστές να κρίνουν πως πρέπει να κριθεί ένοχος για διευκόλυνση σε μαστροπεία , όπως είχε ζητήσει η Εισαγγελέας

Πορνογραφία ανηλίκου (κατοχή και διανομή μέσω πληροφορικών συστημάτων) ομόφωνα

Ο Μίχος κρίθηκε ένοχος επίσης για πλημμέλημα σχετικά με κατοχή όπλων και πυρομαχικών

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο που κρίθηκε ένοχος για την εκπόρνευση του παιδιού, τον συνταξιούχο ναυτικό, αποκαλούμενο Μιχάλη, οι ποινές που προβλέπονται είναι από 10 έως 15 χρόνια για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες, μαστροπεία και πορνογραφία ανηλίκου, που του καταλόγισαν οι δικαστές.

Την κρίσιμη απόφαση για τα ελαφρυντικά αναμένουν σήμερα και οι υπόλοιποι 17 άντρες που κρίθηκαν ένοχοι για την δυσώδη υπόθεση. Οι 16 από αυτούς για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής , καθώς ήταν "πελάτες" στα ραντεβού της φρίκης και ένας για την χρήση πορνογραφικού υλικού του παιδιού .

Οι ποινές που προβλέπονται για τους περισσότερους, είναι πρόσκαιρης κάθειρξης 10 έως 15 ετών. Σε τρεις από αυτούς το δικαστήριο αναγνώρισε πως πλανήθηκαν για την ηλικία του θύματος, θεωρώντας το, μεγαλύτερο.

Μία περίσταση που επικαλέστηκαν οι περισσότεροι από τους "πελάτες" πλην όμως δεν τους αναγνωρίστηκε. Για τους 3 η προβλεπόμενη ποινή ξεκινά από τα 5 και φθάνει έως και τα 15 χρόνια.

Ένας κατηγορούμενος είναι σε μετεφηβική ηλικία όπως ανακοινώθηκε στην απόφαση επί της ενοχής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

