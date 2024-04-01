Σοβαρό επεισόδιο προκλήθηκε χθες βράδυ έξω από μπαρ στο Μουζάκι Καρδίτσας όταν ένας αλλοδαπός απείλησε με όπλο μια γυναίκα

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία όταν έφτασε στο σημείο εντόπισε τον δράστη τον και επιχείρησε να τον συλλάβει. Ωστόσο ο ίδιος και τρία άτομα που βρίσκονταν στην παρέα του, εξύβρισαν και απείλησαν τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός δράστης να τραπεί σε φυγή.

Κατά τη διαφυγή του, ο προαναφερόμενος αλλοδαπός έσπρωξε με σφοδρότητα τον έναν αστυνομικό, ρίχνοντάς τον στο έδαφος με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά.

Επιπλέον, ο δράστης, που προηγουμένως εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς, απώθησε και γρονθοκόπησε στο κεφάλι την επικεφαλής αστυνομικό, με αποτέλεσμα η τελευταία να προσκρούσει σε διερχόμενο όχημα και να τραυματιστεί ελαφρά.

Ο προαναφερόμενος δράστης εντοπίστηκε πεζός σε κοντινό σημείο από το κατάστημα και ακινητοποιήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι τρεις δράστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκαν.

Σε οικόπεδο στο Μουζάκι, βρέθηκε, μετά από υπόδειξη του αλλοδαπού δράστη, -1- πιστόλι ρέπλικα, το οποίο και κατασχέθηκε, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε σε επιχείρηση στα Τρίκαλα, όπου διαμένει προσωρινά ο προαναφερόμενος, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κουτί συσκευασίας αεροβόλου όπλου.

Οι δύο αστυνομικοί, που τραυματίστηκαν ελαφρά, μετέβησαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας.

Πηγή: skai.gr

