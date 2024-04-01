Σε νέες πληρωμές για τις ζημιές του 2023, συνολικού ύψους 76 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει την Τρίτη και την Τετάρτη ο ΕΛΓΑ.

«Το ΥΠΑΑΤ και ο ΕΛΓΑ δικαιώνουν τις προσδοκίες των αγροτών» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και πρόσθεσε: «Με συνέπεια και συστηματική προσπάθεια, τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα και με τις πληρωμές που κάνουμε συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των παραγωγών μας».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

Την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00, καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ 60 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις έτους 2023.

Με την πληρωμή αυτή έχουν καταβληθεί σε διάστημα δύο μηνών 130 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς, ενώ προβλέπεται η εξόφληση όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων μέχρι το τέλος του 'Α εξαμήνου του 2024.

Την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00, καταβάλλονται μέσω του ΕΛΓΑ, από την Κρατική Αρωγή, 16 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολές αποζημιώσεων στις καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες, για τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν από την πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, στις Περιφερειακές Ενότητες, Δωδεκανήσου-Ρόδου, Μαγνησίας και Έβρου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

