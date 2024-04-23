Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε διαγνωστικό κέντρο, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο διαγνωστικό κέντρο και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από τα ταμεία και διέφυγε.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.