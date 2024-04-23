Κηφισιά: Συνέλαβαν 17χρονο εμπόριο βεγγαλικών και κροτίδων μέσω social media

Σε παράνομο εμπόριο βεγγαλικών και κροτίδων επιδιδόταν μέσω σόσιαλ μίντια 17χρονος στην Κηφισιά.

Η εγκληματική του δραστηριότητα διαπιστώθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου που εμπορεύεται παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από έλεγχο στην κατοχή του και στο σπίτι του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 404 κροτίδες, 160 βεγγαλικά και κινητό τηλέφωνο.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (22/4), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικού του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

