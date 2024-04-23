«Φωτιά» χαρακτηρίζεται από κύκλους της αστυνομίας η δικογραφία που σχηματίστηκε για την εγκληματική οργάνωση που αποδομήθηκε εχτές μετά τη σαρωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Δαμόκλειος Σπάθη» της ΕΛ.ΑΣ και αφορά τη δολοφονική επίθεση κατά του 31χρονου αρχιφύλακα των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγεριδη στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά και την οπαδική βια γενικότερα.

Η ογκωδέστατη δικογραφία των 3.000 σελίδων η οποία «έφυγε» το πρωί από τη ΓΑΔΑ μέσα σε πλαστικά κουτιά είναι «δεμένη» καλά και δεν χωράει αμφισβήτηση για τον ρόλο των συλληφθέντων, αναφέρουν στο Skai.gr αστυνομικές πηγές.

Εκρήξεις, παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία, εκβίαση, διατάραξη της κοινής ειρήνης, εμπρησμός, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας είναι κάποιες από τις κατηγορίες που αποδίδονται στους 67 συλληφθέντες που νωρίς το πρωί πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα.

Οι «Αρχηγοί», «υπαρχηγοί» και «στρατολόγοι», οι οποίοι αναφέρονται με ονόματα ή παρατσούκλια, καθώς και μαρτυρίες, βίντεο, ευρήματα - πειστήρια όπως καμένα ρούχα και dna που ταυτοποιήθηκε σε αυτά, αλλά κυρίως τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες ήρθαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου καίνε τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πραγματοποιήθηκαν 87 έρευνες σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους, καθώς και 10 σωματικές έρευνες με τη συνδρομή εκπροσώπων των δικαστικών αρχών Αθηνών και Πειραιά, στις κατοικίες των συλληφθέντων κατηγορουμένων αλλά και στις οικίες κατηγορουμένων οι οποίοι διέφυγαν τη σύλληψη, κατά τις οποίες ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος από μπλούζες και άλλα αντικείμενα συγκεκριμένης ομάδας αλλά και άλλων ομάδων, τα οποία προφανώς αποτελούν «λάφυρα», κουκούλες τύπου full face, μαχαίρια, ρόπαλα, σιδερένια γκλοπς, σιδερογροθιές, φωτοβολίδες, κροτίδες, διάφορα ψηφιακά πειστήρια, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί Η/Υ, μέσα αποθήκευσης, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και το συνολικό ποσό των 23.170 ευρώ.

Ακόμη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλα όπλα, όπλα κρότου και πυροβόλα όπλων καθώς και φυσιγγίων, στα σπίτια 9 κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δράστες είχαν συγκροτήσει επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τουλάχιστον από το 2019, με σκοπό την τέλεση κακουργημάτων και πλημμελημάτων σε βάρος Αστυνομικών Δυνάμεων και αντίπαλων οπαδών. «Η δράση τους λαμβάνει χώρα κυρίως στην Αττική, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου με αφορμή αγώνες εκτός Αττικής, προβαίνουν σε αξιόποινες πράξεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως στον Βόλο και στα Ιωάννινα.

Αφετηρία των ερευνών της Υπηρεσίας μας, τύγχανε η περίπτωση της επίθεσης των μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης αγνώστων δραστών, με ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρος διμοιρίας της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Αστυνομικού» αναφέρει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ.

Όσον αφορά τη δολοφονική επίθεση κατά του Λυγγερίδη στου Ρέντη, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως κατά τη διενέργεια αυτοψίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 28 πειστήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα στις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεκριμένα φωτοβολίδες ναυτικού τύπου, φωτοβολίδες χειρός, συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων, υπολείμματα Α.Ε.Μ. κ.α.

Επιπρόσθετα, αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 64 πειστήρια, τα οποία αφορούν ρουχισμό που απέρριψαν οι δράστες των επιθέσεων, με προφανή σκοπό να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών ως προς τη ταυτοποίησή τους.Τέλος, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν και πειστήρια που συνιστούν παράβαση του Νόμου Περί Εξαρτησιογόνων ουσιών. Άπαντα κατασχεθέντα πειστήρια απεστάλησαν στα αρμόδια εργαστήρια προκειμένου να εξετασθούν.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα 3 «βαθιά λαρύγγια», δηλαδή οι καταθέσεις των τριών μαρτύρων οι οποίοι για ευνόητους λόγους έχουν τεθεί σε καθεστώς προστασίας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έδωσαν κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών οι οποίες διήρκησαν 4 μήνες.

