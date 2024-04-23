Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω των εκδηλώσεων κατά την παράδοση – παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων «ΠΑΡΙΣΙ 2024» την Πέμπτη (25/4) και Παρασκευή (26/4).

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, (με εξαίρεση τα οχήματα που θα συμμετέχουν στη λαμπαδηδρομία), στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Κατά τις ώρες 00:01’ της Πέμπτης 25-4-2024 έως την 22:00’ ώρα της Παρασκευής 26-4-2024:

Αρχιμήδους, στο τμήμα της από την πλατεία Πλαστήρα έως την οδό Δικαιάρχου.

Κατά τις ώρες 00:01’ έως 22:00’ της Παρασκευής 26-4-2024:

Ευφορίωνος, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλατεία Καραϊσκάκη (Δισκοβόλος).

Κατά τις ώρες 17:00’ της Παρασκευής 26-4-2024, έως το πέρας της εκδήλωσης:

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της από την Λεωφ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Αρδηττού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αρδηττού, καθ΄ όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η αστυνομία κάνει έκκληση οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους και τη στάση και στάθμευση των οχημάτων τους κατά μήκος των αναφερόμενων διαδρομών της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας και να ακολουθούν τα σήματα των ρυθμιστών τροχονόμων.

