Σε πασχαλινούς ρυθμούς μπαίνει από αύριο, Δευτέρα, η αγορά.

Αύριο κάνει πρεμιέρα το «Καλάθι του Νονού» και την προσεχή Τετάρτη το «Καλάθι του Πάσχα».

«Θέλουμε στο πασχαλινό καλάθι, οι τιμές να κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα ή και χαμηλότερες» υπογραμμίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ενώ συγκεκριμένα για το αρνί, σημειώνει πως στόχος είναι στο "καλάθι" να πωλείται έως 10 ευρώ το κιλό.

Υπενθυμίζεται ότι το πασχαλινό καλάθι περιέχει, όπως και πέρσι, αρνί, κατσίκι, τσουρέκι, σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα ενώ πολλά από τα υπόλοιπα τρόφιμα που το "γεμίζουν" βρίσκονται στο "σταθερό" καλάθι του νοικοκυριού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.