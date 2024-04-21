Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και μέχρι το τέλος του χρόνου όλες οι νομικές μορφές εταιρειών θα συστήνονται με τα νέα πρότυπα καταστατικά, είτε μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e- ΥΜΣ).

Από την 1η Μαΐου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την αστική εταιρεία, την κοινοπραξία, και την ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία. Από την 1η Ιουλίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα για τον αστικό συνεταιρισμό, την κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας και την ενεργειακή κοινότητα πολιτών, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2024 θα ακολουθήσουν ο κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και ο συνεταιρισμός εργαζομένων.

Τέλος, από την 1η Δεκεμβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά για την ευρωπαϊκή εταιρεία, την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία και τον ευρωπαϊκό όμιλο οικονομικού σκοπού.

Υπενθυμίζεται ότι, από τον περασμένο Μάρτιο, η σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης των πρότυπων καταστατικών ισχύει για πέντε νομικές μορφές εταιρειών και συγκεκριμένα των ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία), ΕΠΕ( Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), ΕΕ Ετερόρρυθμη Εταιρεία) και ΟΕ ( Ομόρρυθμη Εταιρεία).

Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας όταν δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση προκειμένου να απλουστευτεί και να ομογενοποιηθεί η διαδικασία σύστασης εταιρείας, μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ):

«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε καθημερινά για να σπάσουμε τα δεσμά της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί επαγγελματίες και πολίτες. Το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που οικοδομεί η Κυβέρνηση είναι έμπρακτο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας επεκτείνεται σε ακόμα 12 νομικές μορφές. Απλουστεύονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, προάγεται και διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων. Η απλοποίηση, τυποποίηση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία στην ρίζα της. Η κυβέρνησή μας αλλάζει την Ελλάδα και το αποδεικνύει καθημερινά».

Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με τα πρότυπα καταστατικά

Διευκρινιστικές «σύντομες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ» που αφορούν σε 17 διαφορετικές νομικές μορφές έχουν εκδοθεί από το τμήμα ΓΕΜΗ-ΥΜΣ του υπουργείου Ανάπτυξης. Πιο αναλυτικά:

1. Τι είναι το πρότυπο καταστατικό;

Είναι το καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες εταιρείες της ίδιας νομικής μορφής.

2. Τι είναι το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο;

Είναι το πρότυπο καταστατικό, στο οποίο προστίθενται προαιρετικά επιπλέον άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

3. Τι παραπάνω προσφέρει το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο;

Η προσθήκη επιπλέον άρθρων στο πρότυπο καταστατικό, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πληρέστερου και αρτιότερου καταστατικού κατά βούληση των ιδρυτών.

Για τη συμπλήρωση των άρθρων με πρόσθετο περιεχόμενο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι περιορισμοί:

το πρόσθετο περιεχόμενο του καταστατικού δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή να αναιρεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού. Σε περίπτωση ύπαρξης διατάξεων με αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε κατισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του υποχρεωτικού περιεχομένου

Το πρόσθετο περιεχόμενο απαγορεύεται να παραβιάζει τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Το πρόσθετο περιεχόμενο δεν θα πρέπει να αφορά σε επανάληψη διατάξεων που προβλέπονται ανά νομικό τύπο, αλλά κυρίως σε ζητήματα που ο εν λόγω νόμος αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των εταίρων να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ρύθμισή τους.

4. Ποιες εταιρείες συστήνονται με πρότυπο καταστατικό και πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο;

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Η Αστική Εταιρεία

Η Κοινοπραξία

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

Η Ανώνυμη Εταιρεία

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.

Ο Αστικός Συνεταιρισμός

Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας

Η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 16. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων.

5. Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρότυπο καταστατικό με ελάχιστο ή υποχρεωτικό περιεχόμενο;

Τα πρότυπα καταστατικά χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κατά τη σύσταση εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο, η οποία πραγματοποιείται στην Υπηρεσία μιας Στάσης σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο της χώρας και κατά τη σύσταση μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας σύστασης εταιρείας (e-ΥΜΣ).

6. Πότε δεν μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού;

Όταν η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται με/και εισφορές σε είδος για τις οποίες απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος ή απαιτείται από ειδικότερη νομοθεσία, τότε η σύσταση πραγματοποιείται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

7. Σε περίπτωση χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, η σύσταση θα ολοκληρώνεται χωρίς να προηγηθεί κανένας έλεγχος νομιμότητας;

Όχι, στην νέα e-ΥΜΣ έχει ενσωματωθεί και έλεγχος νομιμότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κάθε φορά που είτε απαιτείται από τη νομοθεσία ή επιλέγεται από τους ενδιαφερόμενους έλεγχος νομιμότητας.

8. Όταν κάνω ηλεκτρονική σύσταση συμπληρώνω και ανεβάζω το πρότυπο καταστατικό στο πληροφοριακό σύστημα;

Όχι, στην περίπτωση σύστασης της εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης το καταστατικό παράγεται αυτόματα από το σύστημα, κατόπιν της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης όλων των πεδίων. Μόνο στην περίπτωση σύστασης εταιρείας μέσω της ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου η εταιρική σύμβαση (πρότυπο καταστατικό) κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλους τους ιδρυτές.

9. Πού μπορώ να βρω τα νέα πρότυπα καταστατικά σε επεξεργάσιμη μορφή;

Στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης https://gge.mindev.gov.gr/tomeas- emporiou/thesmiko-plaisio-genikes-plirofories/, οπού υπάρχει και επιπλέον χρήσιμο υλικό

