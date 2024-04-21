Απάντηση στη χθεσινή καταγγελία που έγινε στην εκπομπή «Δεκατιανοί», με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη δίνει με σημερινή ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. Η καταγγελία αφορούσε τηλεθεατή της εκπομπής, ο οποίος ισχυρίστηκε στον αέρα της εκπομπής ότι κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης «100» και περίμενε στην αναμονή για περισσότερο από 10 λεπτά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο μέσος όρος αναμονής στο «100» είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα. Τονίζει επίσης ότι «κατόπιν σχετικών διαταγών της νέας Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής ενισχύεται συνεχώς, με αποτέλεσμα το αστυνομικό προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου (100) ανά βάρδια να έχει διπλασιαστεί».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναφέρονται σε καταγγελία πολίτη, σύμφωνα με την οποία, σε κλήση που πραγματοποίησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής (100), τέθηκε σε μεγάλη αναμονή, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Κατόπιν σχετικών διαταγών της νέας Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής ενισχύεται συνεχώς, με αποτέλεσμα το αστυνομικό προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου (100) ανά βάρδια να έχει διπλασιαστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μέσος χρόνος αναμονής κλήσης στο 100 είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα.

Ενδεικτικά, το τριήμερο 17-19 Απριλίου 2024, διάστημα το οποίο αφορά η εν λόγω καταγγελία, σε συνολικά -20.022- κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 100, ο χρόνος ανταπόκρισης των τηλεφωνητών ήταν ο εξής:

Ø Από 1 έως 5 δευτερόλεπτα στο 85,52% των κλήσεων (-17.123- κλήσεις)

Ø Από 6 έως 20 δευτερόλεπτα στο 13,67% των κλήσεων (-2.736- κλήσεις),

Ø Από 21 έως 30 δευτερόλεπτα στο 0,74% των κλήσεων (-148- κλήσεις)

Ø Από 31 έως 60 δευτερόλεπτα στο 0,07% των κλήσεων (-15- κλήσεις)

Ø Από 60 δευτερόλεπτα και πάνω, καμία κλήση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο, αυτή την περίοδο εκπαιδεύονται από ειδικευμένους ψυχολόγους και επιστήμονες, με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των περιστατικών.

Η Ελληνική Αστυνομία, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας και την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων φαινομένων, είναι δίπλα στους πολίτες αδιάλειπτα, εκτελώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης το καθήκον της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.