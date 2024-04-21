Η 41η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή 21/4 με εκκίνηση από τον Τύμβο του Μαραθώνα στις 8 το πρωί και τερματισμός στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου θα γίνει εκδήλωση υποδοχής των ειρηνοδρόμων.

Η φετινή Πορεία συμπίπτει τόσο με τους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γάζα και την Ουκρανία όσο και με τα 25 χρόνια από τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας.

Επίσης, η φετινή Πορεία συμπίπτει με την 61η επέτειο της πρώτης απαγορευμένης Πορείας Ειρήνης το 1963, όταν ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης, έσπασε την αστυνομοκρατία και πραγματοποίησε τη Μαραθώνια πορεία ειρήνης.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην 41η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης ώστε να αποτελέσει βήμα έκφρασης της αντίθεσης του λαού σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και στην εμπλοκή της Ελλάδας»

Οι κομμένες από τη Χούντα σκηνές από στην «Κόρη μου την Σοσιαλίστρια

Από τις διάσημες σκηνές της ταινίας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, είναι η συμμετοχή της «Λίζας Δέλδη» με τον Εγγλέζο μακρυμάλλη φίλο της στην Πορεία Ειρήνης στον Μαραθώνα, όπου και τελικά γνωρίζεται για πρώτη φορά με τον «Γιώργο Νικολαΐδη» (Δημήτρη Παπαμιχάηλ.

Στην πορεία οι ηθοποιοί κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Ειρήνη-αγάπη-φιλία» - Οι λογοκριτές της χούντας απαίτησαν να κοπούν οι σκηνές με τα πλακάτ επειδή θύμιζαν τον δολοφονημένο Λαμπράκη.

Επίσης, έκοψαν την σκηνή με τον διοικητή του σταθμού Χωροφυλακής Πικερμίου, τον Χρόνη Εξαρχάκο, να στυπώνει το μουστάκι του αλλά και μια στην οποία ο χωροφύλαξ, με στυπωμένο πλέον μουστάκι, σέρνει την Αλίκη στο υπόγειο κρατητήριο.

«Τώρα μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα, μια και δεν έχει άλλες αιχμές» γράφει ο λογοκριτής στο αρχείο του αφού έκοψε τις παραπάνω σκηνές.

Περιέργως, οι τρανταχτές αναφορές στον Σοσιαλισμό – ακόμα και στον τίτλο της ταινίας - δεν ενόχλησαν τους Συνταγματάρχες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.