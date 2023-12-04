Μεταλλικές βέργες, συνολικού βάρους πεντακοσίων κιλών, κατηγορούνται ότι έκλεψαν τρεις νεαροί από το εργοτάξιο του Fly Over, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι, ενώ οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από περιπολικό της Αστυνομίας, την ώρα που φόρτωναν τα κλοπιμαία σε Ι.Χ. φορτηγό, οπότε συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για δύο 24χρονους κι έναν 18χρονο (ημεδαποί) οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

