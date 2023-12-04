ΤΑΙΠΕΔ: Τρεις διαγωνισμοί για την αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, συνολικού ύψους 246 εκατ. ευρώ

Τρείς διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού 246 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, οι διαγωνισμοί αφορούν στα εξής:

1. Προμήθεια 25 Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα. Προϋπολογισμός: 154,8 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια 25 αμφίβιων μονοκινητήριων (Turboprop) αεροσκαφών («Α.Μ.Α.») Πυρόσβεσης Σταθερής Πτέρυγας, εκ των οποίων 19 μονοθέσια και 6 διθέσια μονοκινητήρια αεροσκάφη.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού, πακέτα υποστήριξης με παροχή βιβλιογραφίας, υπηρεσίες "On-site Field Service Representative (FSR)" και πακέτα επιπρόσθετης υποστήριξης (Additional Provisioning List), που θα αφορούν σε 17.920 ώρες πτήσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/1/2024.

2. Αγορά 740 μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα. Προϋπολογισμός: 64,5 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο διαγωνισμού:

Προμήθεια συνολικά 740 μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα και αγορά οχημάτων για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα περιφερειακά- τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς, όπως υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, βραχιονοφόρα οχήματα, υδροφόρα μεταφοράς νερού, διασωστικά οχήματα κ.ά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/12024.

3. Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το πυροσβεστικό σώμα, της ΓΓΠΠ, περιφερειακών και τοπικών κέντρων πολιτικής προστασίας και εθελοντικών οργανισμών (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ). Προϋπολογισμός: 27 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια πυροσβεστικού και λοιπού εξοπλισμού κατάσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως αναπνευστικές συσκευές, στολές χημικής προστασίας, αλυσοπρίονα, δισκοπρίονα, διασωστικά αεροστρώματα, πυρίμαχες κουβέρτες, αντιπυρικές στολές προσέγγισης, φορεία κ.ά.

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς το προσωπικό και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα συντήρησης, λειτουργίας, ορθής χρήσης και επισκευής των ειδών εξοπλισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5/1/2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

