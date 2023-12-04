Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε συγχαρητήρια στα στελέχη της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις σε ΑΤΜ τραπεζών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Οικονόμου:

«Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις ΑΤΜ τραπεζών, σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας, με συνολική λεία πάνω από 700.000 ευρώ.

Η ΕΛΑΣ, με καλά οργανωμένο σχέδιο, προχώρησε στην εξιχνίαση ακόμη μίας σημαντικής υπόθεσης, στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καταστέλλει εγκληματικές και παραβατικές δραστηριότητες και προστατεύει τον πολίτη, με προσήλωση στο καθήκον και αυταπάρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

