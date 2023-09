Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν όλοι οι δήμοι σε Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα και τρεις δήμοι στη Λάρισα Ελλάδα 12:23, 06.09.2023 linkedin

Ειδικότερα σε κατάστασης έκτασης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι της Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων καθώς και οι Δήμοι Αγιάς, Κιλελέρ, Φαρσάλων Λάρισας