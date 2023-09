Εικόνες αποκάλυψης στο Ριζοβούνι Καρδίτσας - «Ο Ιανός ήταν ψιχάλα μπροστά στο σημερινό φαινόμενο» Ελλάδα 12:56, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δραματική είναι η κατάσταση στον κάμπο της Καρδίτσας όπου πολλά χωριά έχουν εκκενωθεί και άλλα εκκενώνονται αυτή την ώρα