Δραματική διάσωση άντρα στο Κιλελέρ – Πυροσβέστης τον σώζει τελευταία στιγμή μέσα από λασπόνερα- Δείτε το βίντεο
09:54, 06.09.2023

Πυροσβέστες πάνω σε τρακτέρ προσέγγισαν ένα χωράφι στο οποίο ένας άνθρωπος είχε σχεδόν σκεπαστεί από τα νερά που είχαν πλημμυρίσει την περιοχή