Δείτε video και φωτογραφίες από Βρετανούς τουρίστες που εγκλωβίστηκαν από τις πλημμύρες στη Σκιάθο

Εκατοντάδες τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί στη Σκιάθο από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τη χώρα μας. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η «Daily Mail», πολλοί τουρίστες παραμένουν μέσα στα ξενοδοχεία, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με μηνύματά της τους προειδοποιεί να παραμείνουν μέσα.

Η 25χρονη Victoria Jolley, η οποία έχει εγκλωβιστεί με την οικογένειά της σε ένα ξενοδοχείο κοντά στην παλιά πόλη του νησιού της Σκιάθου, μίλησε στη «Daily Mail» για τον τρόμο που ένιωσε όταν αντίκρισε τους πλημμυρισμένους δρόμους στο νησί, που τα νερά είχαν φτάσει κάτω από το δωμάτιό της. «Αυτοκίνητα παρασύρονται και οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια... Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Είναι τρομακτικό. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο που βρίσκεται αρκετά ψηλά από τον δρόμο. Τα δωμάτια του ισογείου έχουν πλημμυρίσει», ανέφερε η ίδια. Και πρόσθεσε: «Είμαστε, επίσης, χωρίς νερό στο διαμέρισμά μας. Είναι πολύ οδυνηρό να βλέπουμε τις ζημιές που έχουν προκληθεί».

Άλλοι Βρετανοί τουρίστες έχουν βρει «καταφύγιο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκλιπαρούν για βοήθεια, αφού έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ δυσκολίες υπάρχουν στην επικοινωνία και στον τρόπο που θα προμηθευτούν το φαγητό τους. Οι τουρίστες που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περιέγραψαν την κατάσταση ως «φρικτά τρομακτική». Αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με τη «Daily Mail», δήλωσε ότι λόγω των συνθηκών δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να ακυρώσουν όλες τις πτήσεις από τη Βρετανία προς τη Σκιάθο την Τρίτη και την Τετάρτη, αφήνοντας εκατοντάδες «εγκλωβισμένους» παραθεριστές μέσα στο αεροδρόμιο.

Ένας Βρετανός παραθεριστής δήλωσε στο μέσο ότι ο ίδιος και η σύζυγός του επρόκειτο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20:00, χθες το βράδυ, αλλά η πτήση τους ακυρώθηκε και δεν έλαβαν πολλές πληροφορίες από την TUI σχετικά με το πότε μπορούν να περιμένουν νέα πτήση. Αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένοι στο ξενοδοχείο τους χωρίς ρεύμα και τα τρόφιμα τελειώνουν. Στο ξενοδοχείο φιλοξενούνται, επίσης, ντόπιοι, αφού οι πλημμύρες κατέστρεψαν τα σπίτια τους, τα οποία βρίσκονταν κοντά στην παραλία.

«Τα αποθέματα τροφίμων στο ξενοδοχείο τελειώνουν. Δεν μπορούν να παρασχεθούν άλλα, επειδή ο δρόμος δίπλα στο ξενοδοχείο μας έχει καταρρεύσει. Η βροχή είναι δυνατή. Το ξενοδοχείο μας φιλοξενεί τώρα οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους», δήλωσε ο ίδιος.

