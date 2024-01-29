Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων βαρέως τύπου στην Εθνική Οδό από τα Μάλγαρα μέχρι την Αθήνα, από σήμερα στις 8 μμ έως και την Τετάρτη στις 10 το πρωί, αποφασίστηκε στην σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία «AVGI», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας, με δημάρχους της Εύβοιας και της Βοιωτίας, καθώς και περιφερειάρχες, για τη μη λειτουργία των σχολείων δια ζώσης για αύριο Τρίτη και τη διεξαγωγή τηλεκπαίδευσης. Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι θα γίνει σύσταση για τηλεργασία αύριο, Τρίτη, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Εύβοια, Βοιωτία αλλά και σε δήμους της περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα στους δήμους Μάνδρας, Ειδυλλίας, Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Ωρωπού, Πεντέλης και Παλλήνης.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, τα στοιχεία «αναθεωρούνται πάντα σε σχέση με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Αυτή την στιγμή το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με τους δημάρχους. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τους περιφερειάρχες και φυσικά έχει ενημερωθεί η προεδρία της κυβέρνησης» και προσέθεσε ότι η σύσταση προς τους πολίτες για την αυριανή ημέρα είναι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος, να αποφύγουν τις μετακινήσεις με τα οχήματα τους στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και στο κομμάτι της Εθνικής Οδού, που θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για τα βαρέα οχήματα.

«Η σύσταση για την αυριανή ημέρα για όλους αυτούς που δεν έχουν λόγο μετακίνησης είναι να μην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα ούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής -και φυσικά στο κομμάτι που προανέφερα της Εθνικής Οδού- και να είναι προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν προβλέψεις για πιθανές κατά περιόδους χιονοκαταιγίδες και για ακραίους ανέμους 9 και 10 μποφόρ. Νομίζω ότι όσοι μπορούμε να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας γι' αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, περίπου των 24 ωρών, με μία επανεξέταση για το πώς θα είναι τα πράγματα το πρωί της Τετάρτης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Για την Κρήτη, που η διάρκεια της κακοκαιρίας φαίνεται να είναι και λίγο μεγαλύτερη, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι χρειάζεται προσοχή και συνέστησε αποφυγή των μετακινήσεων σε περιοχές του νομού Χανίων και του νομού Ρεθύμνης.

«Υπάρχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο για την Κρήτη το οποίο αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, την ΕΛΑΣ αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολιτική Προστασία», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

«Όπως είπα και χθες, πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα, και σοβαρότητα και να προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί γι΄ αυτές τις επόμενες ώρες. Αν και εφόσον αλλάξει κάτι θα υπάρξει κι άλλη ενημέρωση», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έλαβαν μέρος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Φάνης Σπανός, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, εκπρόσωποι του ΓΕΕΘΑ και της ΕΛΑΣ, και τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, Ευθύμιος Λέκκας (πρόεδρος του ΟΑΣΠ), Θεόδωρος Κολυδάς (διευθυντής της ΕΜΥ), Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος (διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), Δημήτριος Ζιακόπουλος (μετεωρολόγος) και Χριστίνα Σούζη (μετεωρολόγος).

