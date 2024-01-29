Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων της περασμένης Τετάρτης, ο Κώστας Μπακογιάννης έθεσε το θέμα της ανάπλασης του Λόφου του Στρέφη, μιλώντας για διακοπή του έργου από τη σημερινή δημοτική Αρχή και για απώλεια χορηγίας ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Με ανακοίνωσή του σήμερα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης του Λόφου και πως στόχος της δικής του δημοτικής Αρχής είναι να γίνει ασφαλής, φιλικός και προσβάσιμος και πως όποια έργα προχωρήσουν θα γίνουν με σχεδιασμό και μετά από διαβούλευση με τους κατοίκους, οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«H παρούσα δημοτική Αρχή έχει ως πρωταρχικό στόχο να είναι ο Λόφος του Στρέφη ασφαλής, προσβάσιμος και φιλικός προς τους κατοίκους της περιοχής και όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Αντίθετα, εδώ και περίπου δύο χρόνια, με ευθύνη της δημοτικής Αρχής Μπακογιάννη, όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει τα έργα που είχαν ανακοινωθεί, αλλά ο Λόφος παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης» αναφέρει αρχικά ο κ. Δούκας και συνεχίζει: «Αποτελεί λοιπόν πρόκληση ο κ. Μπακογιάννης να κουνάει το δάχτυλο περί δήθεν απώλειας χορηγίας ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ, όταν επί περίπου δύο χρόνια παρακολουθεί αδρανής και αδιάφορος τον χώρο να υποβαθμίζεται και να μετατρέπεται σε πεδίο εντάσεων ακόμη και συγκρούσεων. Είναι υπόλογος απέναντι όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες, γιατί λόγω της ανεπάρκειάς του διακύβευσε μία ακόμη ευκαιρία αναβάθμισης της πόλης. Σημειώνουμε επίσης ότι, κατόπιν προσφυγής κατοίκων, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Δεκέμβριος 2023) εξέδωσε διαταγή να σταματήσουν τα έργα. Εμείς αναλαμβάνουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφάλεια των κατοίκων και να αποχωρήσει η εταιρεία».

Και ο δήμαρχος Αθηναίων καταλήγει: «Η παρούσα δημοτική Αρχή προχωρά όλα τα έργα αναπλάσεων με σχεδιασμό, διαβούλευση, μαζί με τους κατοίκους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

