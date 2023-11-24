Τριήμερο προσφορών ξεκινά σήμερα, με την Black Friday να σηματοδοτεί την έναρξη του πολυπόθητου εμπορικού γεγονότος.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΕΛΠΕ γνωστοποίησε ότι τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή σε όλη τη χώρα από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου (Black Friday) και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου (Cyber Monday) οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό».

Χρήσιμες συμβουλές

Πριν αγοράσετε, κάντε μία έρευνα αγοράς, για να έχετε εικόνα όχι μόνο για την τιμή (την αρχική αλλά και τη νέα) αλλά να έχετε εικόνα και για την ποιότητα των προϊόντων.

Μην παραλείψετε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξετε βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είστε βέβαιοι ότι η τιμή που έχετε εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

Βάλτε όριο στις πραγματικές ανάγκες σας, καταγράφοντάς τις σε με λίστα, ώστε να κάνετε τις αγορές που θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό σας προϋπολογισμό, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις αλόγιστες δαπάνες.

Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είστε πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό της έκπτωσης). Στις προσφορές, συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν θα έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

