Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε σε ένα από τους 3 μαθητές Γυμνασίου του Νοτίου Πηλίου, που συνελήφθησαν για σεξουαλική κακοποίηση συμμαθητή τους σε σχολική εκδρομή στα Γιάννενα. Οι άλλοι δυο κατηγορούνται για συνέργεια και η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 21 Νοεμβρίου 2024 στο Μονομελές δικαστήριο ανηλίκων Βόλου.

Οι 3 ανήλικοι πέρασαν την πόρτα του Εισαγγελέα σήμερα λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι και μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής τους κ. Γ. Σινέλη, οι ανήλικοι ισχυρίστηκαν ότι «ήθελαν να κάνουν πλάκα».

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του 15χρονου μαθητή κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου, πως ο γιος του έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συμμαθητές του μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής (06.04.24), όταν οι μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, όπου διέμεναν μαζί με συνοδούς και καθηγητές, που συμμετείχαν στην εκδρομή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 15χρονος ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από μια έντονη πίεση που αισθάνθηκε από χέρι στον πρωκτό του και είδε δίπλα και πάνω στο κρεβάτι του τον 15χρονο δράστη και μαθητή της Γ’ Γυμνασίου του ιδίου σχολείου να γελάει, ενώ στο άλλο κρεβάτι βρίσκονταν δύο ακόμη μαθητές της ίδιας τάξης και γελούσαν και αυτοί με τις αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος του θύματος.

Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο σύμφωνα με νομικές πηγές που μίλησαν στα gegonota.news η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να είναι καθαρή και, μάλιστα, δεν προκύπτει επαφή ούτε πάνω από τα ρούχα του μαθητή.

