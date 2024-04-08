Τη φρίκη έζησε ένας 15χρονος μαθητής Γυμνασίου από το Πήλιο, όταν σε τριήμερη σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα κακοποιήθηκε σεξουαλικά από συμμαθητές του.

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, την καταγγελία έκανε σε αστυνομικό τμήμα ο πατέρας του θύματος αμέσως μόλις ενημερώθηκε από τον γιο του για όσα έγιναν.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας, το περιστατικό συνέβη μετά τα μεσάνυχτα την περασμένη Παρασκευή (06.04.24) και όταν οι μαθητές Β' και Γ' Γυμνασίου επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, όπου διέμεναν μαζί με συνοδούς και καθηγητές, που συμμετείχαν στην εκδρομή.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας στην αστυνομία, ο 15χρονος γιος του ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από μια έντονη πίεση που αισθάνθηκε και είδε δίπλα και πάνω στο κρεβάτι του τον 15χρονο δράστη και μαθητή της Γ’ Γυμνασίου του ιδίου σχολείου να γελάει.

Στο άλλο κρεβάτι βρίσκονταν δύο ακόμη μαθητές της ίδιας τάξης και γελούσαν και αυτοί με τις αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος του θύματος.

Άμεσα ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας ανηλίκων καθώς και οι γονείς των ανήλικων δραστών, οι οποίοι και μετέβησαν στο Τμήμα, ενώ οι τρεις 15χρονοι συνελήφθησαν.

Ωστόσο, δεν συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων δραστών, ενώ κλήθηκε να εξεταστεί και η διευθύντρια του Γυμνασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Πηγή: skai.gr

