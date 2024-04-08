Την εικόνα μίας μητέρας που πενθεί απαρηγόρητη την πρώτη απώλεια παιδιού, αυτήν της Μαλένας, έδωσαν στις καταθέσεις τους στο ΜΟΔ τόσο ο Μάνος Δασκαλάκης που έχει ξεκινήσει την κατάθεσή του σε προηγούμενη συνεδρίαση, όσο και η αδελφή της κατηγορουμένης, Δήμητρα Πισπιρίγκου.

Ο Μάνος Δασκαλάκης συνέχισε σήμερα την κατάθεσή του για τις δολοφονίες, σύμφωνα με την κατηγορία, των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας, της Μαλένας το 2019 και της Ίριδας το 2021, που είχαν προηγηθεί του θανάτου της Τζωρτζίνας για τον οποίο η Ρούλα Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο πατέρας των τριών παιδιών δήλωσε πεπεισμένος πως οι θάνατοι και της Μαλένας και της Ίριδας, οφείλονται σε εγκληματικές ενέργειες της κατηγορουμένης.

Σε ερώτηση της συνηγόρου υπεράσπισης της Πισπιρίγκου, Αναστασίας Μπάκα, ο μάρτυρας είπε πως έχει πειστεί για όσα καταλογίζονται στην πρώην σύζυγό του και πως αποδέχεται πλήρως ως κίνητρο για τις δολοφονίες την, αναφερόμενη στην κατηγορία, «εμμονή της με εμένα».

Ο μάρτυρας είπε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου όταν πέθανε η Μαλένα «έκλαιγε συνέχεια μέσα στο σπίτι, είχε έντονα ξεσπάσματα» και ότι «αυτό κράτησε 4-5 μήνες».

Σε ερώτηση της κ. Μπάκα σχετικά με το πως διαχειρίστηκε ο ίδιος το πένθος, ο μάρτυρας απάντησε: «Τα έχω πενθήσει, δύο χρόνια είμαι κλεισμένος στο σπίτι».

Μπάκα: Ποίου πρωτοβουλία ήταν οι συνεντεύξεις που δόθηκαν;

Μάρτυρας: Μαζί το αποφασίσαμε επειδή γινόταν χαμός.

Μπάκα: Πως χαρακτηρίζατε άψογη τη σχέση σας με την κατηγορούμενη μέχρι το θάνατο της Μαλένας, ενώ είχατε συνάψει εξωσυζυγική σχέση;

Μάρτυρας: Καλή ήταν, αφού με συγχώρεσε.

Μπάκα: Εσείς τη ζηλεύατε;

Μάρτυρας: Όχι.

Μπάκα: Εσείς που ψάχνατε τα like δεν ζηλεύατε;

Μάρτυρας: Όχι δεν είναι έτσι. Όταν τυχαία τα βλέπεις…

Μπάκα: Είχε εμμονή μαζί σας, αλλά απίστησε με άλλον άντρα;

Μάρτυρας: Για να ζηλέψω το έκανε.

Μπάκα: Μα δεν σας το είπε. Εσείς το ανακαλύψατε…

Μάρτυρας: Όταν το ανακάλυψα, αυτό μου είπε.

«Για πολλούς μήνες ήταν μαζεμένη στον καναπέ κι έκλαιγε. Όλη μέρα έκλαιγε.. Έλεγε συνεχώς "αυτή την ώρα η Μαλένα θα έλεγε αυτό ή θα έκανε το άλλο"»,είπε για την κατηγορουμένη στην κατάθεσή της η Δήμητρα Πισπιρίγκου.

Η μάρτυρας περιέγραψε την σκηνή που διαδραματίστηκε στο κοιμητήριο κατά το 9ήμερο μνημόσυνο της Μαλένας όταν η Ρούλα Πισπιρίγκου «είχε πέσει στο μνήμα κι έκλαιγε και ο Μάνος την τράβηξε και της είπε "φτάνει, είναι μπροστά το παιδί", επειδή ήταν μπροστά η Τζωρτζίνα».

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου ανέφερε παράλληλα πως «Δεν είδα ο Δασκαλάκης να βιώνει το πένθος. Είπε πως "ό,τι φεύγει, φεύγει". Αυτό ειπώθηκε σε μια συζήτηση που κάναμε για να βοηθήσουμε τη Ρούλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.