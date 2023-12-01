Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο, προβληματίζοντας τις αρμόδιες αρχές.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 3 μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου, χτύπησαν συμμαθήτριά τους. Ένα μάλιστα εκ των τριών κοριτσιών, φέρεται να τραβούσε και βίντεο την στιγμή της επίθεσης.

Το θύμα και η μητέρα της κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Συνελήφθησαν οι ανήλικες αλλά και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.