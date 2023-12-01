Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο, προβληματίζοντας τις αρμόδιες αρχές.
Το μεσημέρι της Πέμπτης 3 μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου, χτύπησαν συμμαθήτριά τους. Ένα μάλιστα εκ των τριών κοριτσιών, φέρεται να τραβούσε και βίντεο την στιγμή της επίθεσης.
Το θύμα και η μητέρα της κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Συνελήφθησαν οι ανήλικες αλλά και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.
Πηγή: creta24.gr
