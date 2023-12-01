Λογαριασμός
Χειροπέδες σε μαθήτριες για ξυλοδαρμό συμμαθήτριάς τους στο Ηράκλειο Κρήτης

Συνελήφθησαν και οι γονείς για παραμέληση ανηλίκων

περιπολικό

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο, προβληματίζοντας τις αρμόδιες αρχές.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 3 μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου,  χτύπησαν συμμαθήτριά τους. Ένα μάλιστα εκ των τριών κοριτσιών, φέρεται να τραβούσε και βίντεο την στιγμή της επίθεσης.

Το θύμα και η μητέρα της κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Συνελήφθησαν οι ανήλικες αλλά και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.

Πηγή: creta24.gr

