Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα εφαρμόζει σήμερα η ΕΛΑΣ από τις 9:30 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας λόγω πραγματοποίησης εξαγγελθεισών συγκεντρώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών- σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους παραπάνω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων - συγκεντρώσεων.

Πηγή: skai.gr

