Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν οι 770 επιβάτες του πλοίου Κνωσός Παλλάς, το οποίο προσέκρουσε το πρωί στον προβλήτα του λιμανιού στο Ηράκλειο

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον λιμένα Πειραιά για Ηράκλειο με 770 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το Ε/Γ- Ο/Γ πλοίο στον οικείο λιμένα, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επεβλήθη απαγόρευση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από μέλη του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων. Κατόπιν προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο, επετράπη η συνέχιση των πλόων του.

Πηγή: skai.gr

