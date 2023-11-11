Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Φρίκη σε ζωντανή μετάδοση... Στη σύλληψη ενός 42χρονου ημεδαπού, ο οποίος μετέδιδε απευθείας στο YouTube κακοποιητικές πράξεις σε βάρος δύο θυμάτων εκμεταλλευόμενος την αναπηρία τους, προχώρησαν στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο 42χρονος κατηγορείται για σωματικές βλάβες, εξύβριση και μαστροπεία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος, έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αναπαραγωγής εικονοληπτικού υλικού με εγγεγραμμένους χρήστες, προέβαινε σε ζωντανή μετάδοση -το τελευταίο χρονικό διάστημα- σε κατ' εξακολούθηση κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος δύο νεαρών ατόμων εκμεταλλευόμενος την αναπηρία τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για κακοποιητικές συμπεριφορές που περιελάμβαναν εξυβρίσεις, σωματικές βλάβες, σεξουαλικές πράξεις, χτυπήματα με συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser gun), ξύρισμα κεφαλής, γιαούρτωμα, εξώθηση σε πράξεις γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος δύο νεαρών ατόμων με εξασθενημένη την διάνοια. Τα θύματα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 6-11-2023 στο Κερατσίνι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μέριμνα των θυμάτων ρατσιστικής κακοποιητικής συμπεριφοράς.

