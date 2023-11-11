Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ημαθίας από την τραγική απώλεια ενός 15χρονου αγοριού, το οποίο εντόπισαν νεκρό οι γονείς του και ένας γείτονας στο κλιμακοστάσιο του σπιτιού του στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας, το βράδυ της Παρασκευής.

Σε ανάρτηση της, η μητέρα αποχαιρετά το 15χρονο παιδί της και τα λόγια της συγκλονίζουν: «Γιωργάκη μου, παιδί έφυγες πολύ νωρίς για το μεγάλο αγύριστο ταξίδι. Καλό ταξίδι η Παναγίτσα να σε έχει κοντά στο δικό της παιδί, τον Χριστό…».

Πηγή: skai.gr

