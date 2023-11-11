Λογαριασμός
Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου στην Ημαθία για το θάνατο του γιου της

Τον 15χρονο εντόπισαν νεκρό οι γονείς του και ένας γείτονας 

15χρονος Ημαθία

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ημαθίας από την τραγική απώλεια ενός 15χρονου αγοριού, το οποίο εντόπισαν νεκρό οι γονείς του και ένας γείτονας στο κλιμακοστάσιο του σπιτιού του στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας, το βράδυ της Παρασκευής. 

Σε ανάρτηση της, η μητέρα αποχαιρετά το 15χρονο παιδί της και τα λόγια της συγκλονίζουν: «Γιωργάκη μου, παιδί έφυγες πολύ νωρίς για το μεγάλο αγύριστο ταξίδι. Καλό ταξίδι η Παναγίτσα να σε έχει κοντά στο δικό της παιδί, τον Χριστό…». 

