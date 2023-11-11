Την δημιουργία «ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» προβλέπει η σύμβαση ύψους 225.476 ευρώ, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης με ανάδοχο εταιρία.

Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ήπιων παρεμβάσεων για την διαμόρφωση των χώρων κοντά στα πέτρινα γεφύρια, των υποδομών ενημέρωσης, ανάπαυσης, σκίασης και στάθμευσης και των υποδομών πρόσβασης για άτομα τρίτης ηλικίας και ΑΜΕΑ.

Είναι το δεύτερο από τα τέσσερα υποέργα της πράξης «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης και Πληροφόρησης των Πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» που είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1.167.442 ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς κι ότι «για πρώτη φορά αναδεικνύεται η σπουδαιότητα των πέτρινων γεφυριών της περιοχής με τόσο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

