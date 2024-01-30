Ηράκλειο: Προειδοποίηση προς τους οδηγούς λόγω της χιονόπτωσης

Την προσοχή των οδηγών που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα Ανώγεια εφιστά η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς η χιονόπτωση στο Γωνιανό φαράγγι καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων.

Οι οδηγοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, θα πρέπει μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ αν κινηθούν προς τα Ανώγεια τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών.

Μηχανήματα του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Σύμφωνα με το νεότερο ανακοινωθέν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι χιονοπτώσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 31 Ιανουαρίου.

Οι οδηγοί που πρόκειται να μετακινηθούν με αυτοκίνητο θα πρέπει να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου, να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα, να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους, να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν, να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

