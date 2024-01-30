Την επαναφορά της ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη και του αδελφού του ζητά ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης.

«Η αναίρεση ασκείται, για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης» αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με τον κ. Ζήση να ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο «να κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 93 του Ν. 4745/2020 είναι αντισυνταγματική διότι συνιστά “κρυπτοαμνηστία”, την οποία απαγορεύει το Σύνταγμα και ως εκ τούτου ανεφάρμοστη, κατά το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος, διότι αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3, 4 και 4 παρ.1, 25 παρ.1, και 26 του Συντάγματος, αφού με την παραπάνω ρύθμιση εισάγεται νομοθετική διάταξη που αφορά εξατομικευμένη περίπτωση, δηλ. αμνηστεύονται κακουργηματικές πράξεις αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ».

Το εάν θα γίνει δεκτή η αναίρεση και οι αδελφοί Ψωμιάδη θα κριθούν εκ νέου θα το αποφασίσει προσεχώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Αχιλλέας Ζήσης άσκησε αναίρεση κατά απόφασης του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α΄ Βαθμού ), με την οποία παύει οριστικά η ποινική δίωξη κατ΄ άρθρο 67 του Ν.4735/2020 κατά των κατηγορουμένων, 1. Παναγιώτη ΨΩΜΙΑΔΗ του Χαραλάμπους, πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης και 2. Διονύσιου ΨΩΜΙΑΔΗ του Χαραλάμπους, (αδελφό του) για τις πράξεις: α) της κακουργηματικής απιστίας κατά συναυτουργία και β) της κακουργηματικής ψευδούς βεβαίωσης κατ΄ εξακολούθηση που στρέφεται άμεσα κατά Ν.Π.Δ.Δ ,(Περιφέρεια Θεσσαλονίκης), με ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε βάρος ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ και του ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

Η αναίρεση ασκείται, για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

Ζητά από τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ να κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 93 του Ν. 4745/2020 είναι αντισυνταγματική διότι συνιστά “κρυπτοαμνηστία”, την οποία απαγορεύει το Σύνταγμα και ως εκ τούτου ανεφάρμοστη, κατά το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος, διότι αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3, 4 και 4 παρ.1, 25 παρ.1, και 26 του Συντάγματος, αφού με την παραπάνω ρύθμιση εισάγεται νομοθετική διάταξη που αφορά εξατομικευμένη περίπτωση, δηλ. αμνηστεύονται κακουργηματικές πράξεις αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 67 του Ν. 4735/ 2020, με έναρξη ισχύος την 12.10. 2010 ορίζεται ότι: 1. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους.

Δηλ. η ως άνω Διάταξη του ν.4735/ 2020, αφορά μόνον συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων (αιρετούς και υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού), όχι δε όλες τις πληρωμές, οι οποίες ελέγχθηκαν προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31-7-2019).

