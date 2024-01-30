εξεταστική για Τέμπη

Αναφερόμενος στις κινήσεις του σταθμάρχη Λάρισας πριν το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ο καθηγητής Βασίλης Προφυλλίδης, είπε ότι εάν είχε πατήσει τα δύο κουμπιά «αναχώρησης» και «στόχου» στον πίνακα τηλεχειρισμού, για αυτόματη χάραξη δρομολογίου, θα είχε οδηγήσει τον συρμό στη σωστή γραμμή. Αυτό δεν έγινε, είπε ο κ. Προφυλλίδης.

Μιλώντας για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, είπε ότι όταν τηρείται σχολαστικά ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας δεν υπάρχουν προβλήματα.

Ειδικότερα, σε ερώτηση εάν τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας κάλυπταν τις τεχνικές προδιαγραφές της διαλειτουργικότητας, ο κ. Προφυλλίδης είπε ότι «η χώρα μας υποκατέστησε όλα τα τεχνικά προβλήματα με την επαναφορά σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

