Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν αύριο σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στη σήραγγα Κατερίνης (σήραγγα Τ4).

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αύριο Τετάρτη κατά τις ώρες 23.00 έως 07.00 της επόμενης ημέρας ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τον νότιο έως τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434ο έως 438ο χιλιόμετρο) και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

Πηγή: skai.gr

