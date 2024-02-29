Ακόμα και δύτες επιστρατεύτηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης, στην θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας, του Δήμου Μαλεβιζίου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κάποιος περαστικός είδε να "χάνεται" στο νερό.

Περαστικός που είδε το όχημα να βυθίζεται στη θάλασσα ενημέρωσε τις αρχές και άμεσα στην περιοχή έσπευσαν η αστυνομία και κλιμάκιο του Λιμεναρχείου, με δύτες που βούτηξαν, έξαψαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι ήταν κενό από επιβάτες.

Στη συνέχεια στήθηκε επιχείρηση για να ανασυρθεί το ΙΧ και να μεταφερθεί στη στεριά, με τη βοήθεια γερανού που επιστρατεύτηκε για τον λόγο αυτό.

Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι από τις έρευνες των αρχών προέκυψε πως όλα ξεκίνησαν από ένα καυγά ζευγαριού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο άνδρας έφυγε από το σπίτι παίρνοντας το αυτοκίνητο της συντρόφου του. Πήγε στην παραλία και αφού έβαλε "νεκρό" έσπρωξε το όχημα στο νερό!

Η συνέχεια της υπόθεσης πιθανότατα θα δοθεί στη δικαιοσύνη.

